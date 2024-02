Primavera | in gol Lachowicz | doppietta di Di Giorgio e Benvenuto Lo Spezia di Vecchio non molla mai Sotto 1-3 col Bari | rimonta e vince

(Di domenica 18 febbraio 2024): Plaia, Manfrone (58’ Attuoni), Ebano, Scartoni,, Loffredo, Campana (69’ Vannucci), Piccioli (86’ Sessa), Fontanarosa,(69’ Tognoni), Di. All.: Palmisano, Campanelli (83’ Tatullo), De Pinto, Beniti, Carrieri, Dachille, Leone, Colangiuli (88’ Lavoratti), Zanaboni, Patierno (88’ Buonsante), Akpa (76’ Lombardo). All. Giampaolo. Arbitro: Zoppi di Firenze. Marcatori: 3’, 10’ e 14’ Zanaboni, 69’ Colangiuli (rig.), 73’ e 86’ Di, 79’. LA– Splendido successo dellaaquilotta di mister Beppeche si impone sul...

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 1-2 contro l’Empoli (vedi pagelle) nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. GOL ... (inter-news)

Il Napoli deluso a San Siro: 1-0 contro il Milan, il giornalista Franco Ordine non ha risparmiato critiche agli azzurri. Il Napoli esce sconfitto ... (napolipiu)

Termina con il punteggio 1-1 Inter-Monza Primavera , sfida valevole per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1. Ecco quanto successo ... (inter-news)

Hachim Mastour (Reggio Emilia, 14 giugno 1998) è un calciatore marocchino con cittadinanza italiana, centrocampista o attaccante dell'Union Touarga.

Dybala riposa a Frosinone, si scalda Baldanzi. Feyenoord, Slot recupera pezzi: La Roma potrà contare invece su Romelu Lukaku , che ora dovrà tornare al gol anche in campionato. ... Infine altra vittoria per la Roma femminile , nuova sconfitta per la Primavera di Guidi. Se vuoi ...

Il Frosinone sogna una domenica bestiale: ...con tutti " ha osservato l'allenatore giallazzurro " Dobbiamo essere più compatti e subire meno gol.le difficoltà nel pacchetto arretrato tanto che Di Francesco ha dovuto convocare il Primavera Pahic ...

Primavera, vittoria all'ultimo respiro del Benevento col Palermo: ... ma il Cesena tiene il passo e al momento non cambia la classifica del campionato Primavera 2. I ... Al 50' è arrivato il gol della vittoria dei sanniti, messo a segno da Perlingieri. Nella prossima ...