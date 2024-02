Primavera 1 – Genoa-Milan 2-1 | rossoneri beffati a pochi minuti dal termine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildi Ignazio Abate perde in casa del. Ecco, dunque, l'analisi del match di 'ac.com'

Agostini: "Vittoria meritata con grande spirito di gruppo e di squadra": Anche se il campionato è ancora lungo, il Genoa si regala un ritorno in bello stile allo Sciorba ... quindi è stata una scelta per riempire lo spazio sotto la punta" aggiunge il tecnico della Primavera ...

GENOA - MILAN 2 - 1 FINALE LIVE MATCH PRIMAVERA 1: Dopo un finale pazzesco, come da tradizione nel campionato italiano Primavera, il Genoa conquista la vittoria contro il Milan. Mister Agostini indovina tutte le sostituzioni, inserisce Papastylianou ...

La vittoria sul Milan è stata celebrata alla grande dal Genoa Primavera di mister Agostini. I ragazzi rossoblù hanno intonato il coro 'Forza Grifone' cantato in passato dalla Nord, composto sulle note di 'Freed from Desire', un successo di qualche anno fa ...