Prima Pagina IN Edicola | fatal Juventus | altro regalo all’Inter!

(Di domenica 18 febbraio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT. Sbanda a Verona, il 2-2 è unall’Inter. Solo due punti in quattro giornate: Inzaghi a +9 con una gara in meno. Apre il gol di Folorunsho, Vlahovic fa 1-1 su rigore, Noslin riporta avanti Baroni, Rabiot evita il terzo KO di fila. Alle 20.45 il Milan a Monza: Pioli può soffiare il secondo posto ai bianconeri. Allegri: «Bisogna ritrovare l’atteggiamento ...