Prima del duplice omicidio di Cisterna | Sodano in una chat | “Faccio una strage; ci vuole l’esercito per fermarmi”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 “Serviràper, farò una. Vedrai quanto posso essere cattivo”. Stando a quanto successo dopo, fanno accapponare la pelle le parole scritte all’ex fidanzata Desirèe Amato da Christian, il ventisettenne militare della Guardia di Finanza che ha confessato ildella madre della sorella della ragazza adi Latina. Come si legge nei messaggi inoltrati dalla ventiduenne ad una sua amica, pubblicati dal Corriere della Sera,scriveva alla fidanzata: “Sei una falsa, devi soffrire quanto ho sofferto io”. Poi, ancora: “Ti farò tanto male, fosse l’ultima cosa che. Non me ne frega più niente”. La ragazza provava a calmarlo in ...