Prima Categoria Staffolo | esonero per mister Massimo Pasquini

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il classe 1961 in 4 anni ha trascinato la squadra a una storia finale play-off nel 2021-2022: fatale la sconfitta interna contro il Borgo Minonna, 18 febbraio 2024 – Loesonera. Fatale per il tecnico di Chiaravalle la sconfitta contro il Borgo Minonna di ieri, nella 20^ giornata del girone B didi calcio. Il classe 1961 era arrivato aa gennaio 2020, subentrando a Francesco Fabrizi, attuale allenatore della Leonessa Montoro. In 4 anni, ha trascinato la squadra a una storica finale play-off nella stagione 2021-2022, dopo il terzo posto della regular season. L’anno scorso i giallorossi hanno di nuovo sfiorato gli spareggi, terminando il girone B dial 6° posto a -4 ...

La Prima Categoria è il quarto livello dilettantistico e settimo complessivo del campionato italiano di calcio ed è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti tramite i Comitati Regionali, per i quali rappresenta il terzo torneo per importanza dopo l'Eccellenza e la Promozione. In Trentino-Alto Adige i gironi trentini e quelli altoatesini sono organizzati direttamente dai rispettivi Comitati Autonomi Provinciali; per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta esiste un solo comitato regionale.

