Previsioni meteo domenica 18 febbraio | ancora sole e tempo primaverile | da domani finalmente pioverà

Non nevica e non piove: c’è il rischio siccità. Ma forse da venerdì 23 arriverà una forte perturbazione atlantica che potrebbe portare l’oro blu, ... (repubblica)

In meteorologia la previsione meteorologica o previsione del tempo è l'applicazione delle conoscenze della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell'atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località. Gli esseri umani tentano di predire il tempo informalmente da millenni, e formalmente almeno dal XIX secolo. La previsione meteo si effettua a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell'atmosfera (situazione), utilizzando poi la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l'evoluzione dell'atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche.

Meteo, il ritorno di pioggia e neve dominerà la prossima settimana per colpa della saccatura: La saccatura associata al minimo tenderà a scendere anche verso l'Italia trasportando un paio di intense perturbazioni che dovrebbero interessarci tra venerdì e il weekend', l'aggiornamento meteo del ...

Previsioni Meteo per la Prossima Settimana: Fronte Freddo Lunedì, Peggioramento Diffuso a Seguire: Previsioni per Dopodomani, Lunedì 19 febbraio Nord: Nuvolosità tra Lombardia, Nordest ed Emilia Romagna, con possibili fenomeni in Friuli. Temperature in lieve calo. Centro: Aumento della nuvolosità ...

Le previsioni meteo dell'Emilia Romagna per domenica 18 febbraio 2024: Modena previsioni meteo Bologna