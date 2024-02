Prestiti | accelera il calo dei tassi E sui mutui scendono sotto il 4%

(Di domenica 18 febbraio 2024) Madame Lagarde resta prudente e continua a rinviare il taglio dei, ma i mercati lo danno ormai per scontato. Al punto da anticiparlo nelle tasche degli italiani. Il trend di discesa infatti, iniziato dopo il top dello scorso novembre, hato in gennaio, portando i nuoviper l’acquisto della casa a un tasso del 3,99%, contro il 4,42% di dicembre e il 4,50 di novembre. Un ribasso di oltre mezzo punto percentuale certificato dall’ultimo bollettino dell’Abi, che evidenzia anche la discesa al 5,39% deirelativi aialle imprese, dal 5,46% di dicembre e 5,59% di novembre. "Gli andamenti dell’economia dell’area dell’euro e di quella italiana continuano a mostrare che gli effetti della politica monetaria restrittiva realizzata dalla Bce continuano a manifestarsi – spiega ...

Il tasso d'inflazione è un indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi (vedasi inflazione), e indica la variazione del potere d'acquisto della moneta. Viene espressa quasi sempre in termini percentuali.

Poste italiane: Bergamotto, idea soci pubblici e' diluire quota al 51% (dal 64,26%): ... per il 35 per cento da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal ministero dell'... idea soci pubblici e' diluire quota al 51% (dal 64,26%) 24 gennaio - 13:09 Borsa: Europa accelera a meta'...

Confindustria, 2024 si apre con nuove tensioni per flussi commerciali: Viceversa, per il secondo mese si attenua la caduta dei prestiti ( - 4,8% annuo, da un minimo di - ... L'economia accelera nel 4° trimestre, sopra le attese, soprattutto per il miglioramento dei consumi.

L'Italia lavora sull'AI. E sull'innovazione.: Se l'innovazione in molti campi accelera, la capacità dell'Italia di gestirla sembra invece fare ... Per evitarlo " con Cassa depositi e prestiti e Agenzia per la Cybersicurezza <