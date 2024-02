Presezzo | 25enne accoltellato nella notte | caccia al responsabile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 febbraio 2024). Aggressionetra sabato 17 e domenica 18 febbraio adove un giovane di 25 anni è statozona della scuola primaria. L’allarme al numero unico d’emergenza 112 è arrivato poco prima delle 3: sul posto, in via Benedetto Croce, si sono precipitate le ambulanze del 118, trovando il ferito colpito da un’unica profonda pugnalata. Dopo le prime cure prestate sul posto il, di origine nordafricana, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire al, anche visionando le immagini dei sistemi di ...