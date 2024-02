Presentazione dichiarazione tardiva | come si rimedia al 730 non invato?

La Dichiarazione di successione, nel diritto civile italiano, è una dichiarazione che gli eredi e/o legatari di un deceduto sono obbligati a presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente entro 12 mesi dalla morte nel caso il defunto abbia lasciato anche soltanto un immobile o denaro per almeno 100 000 euro. In caso di immobili, dopo la presentazione della dichiarazione di successione è necessario procedere alla voltura catastale degli immobili, a favore di eredi e legatari, nelle corrette proporzioni.

Andrea Giambruno: 'Per me Giorgia Meloni è fantastica': ... nel suggestivo scenario del teatro Manzoni , si è svolta la presentazione del libro 'Sei un genio ... ha sorpreso il pubblico con una dichiarazione toccante riguardo alla sua ex compagna, Giorgia ...

Ecco i contribuenti che perderanno tanti soldi con il 730 nel 2024: Oggi non parliamo di novità che riguardano i due modelli di dichiarazione. E non parliamo di nuove normative, nuove tasse o di cambi di modalità di presentazione. Oggi parliamo di qualcosa che ...

Bonus pubblicità 2024, proroga della domanda al 2 aprile. Invio dal 1° marzo: ...incrementali Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Modello comunicazione e dichiarazione ... In seguito alla presentazione delle richieste di accesso , il Dipartimento stila una prima lista dei ...