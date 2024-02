Preparare i funghi dai fondi del caffè? Arriva il kit per coltivare in casa pleurotus | shiitake e chioma di leone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non esistono rifiuti ma risorse. È il motto di Circular Farm, fattoria circolare nell’hinterland di Firenze ispirata alla legge della conservazione della massa di Lavoisier. Una missione che si concretizza nella produzione didi– coltivati impiegando come substrato idi. È il punto di arrivo di un percorso che nasce nel 2012 da uno studio coordinato da Rossano Ercolini, presidente del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del comune di Capannori, e da Antonio Di Giovanni, il titolare di Circular Farm, una laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università di Firenze e una passione genuina per la sostenibilità e il riutilizzo dei rifiuti organici. Da lì parte il progettoEspresso per la ...