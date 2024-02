Premier League | il Brighton di De Zerbi vola | manita allo Sheffield

(Di domenica 18 febbraio 2024) I Seagulls approfittano di un’espulsione delloal 13? del primo tempo per chiudere facilmente la pratica lldi Detorna a vincere e lo fa in grande stile con un netto 5-0. L’espulsione di Holgate al 13? per un brutto fsu Mitoma ha messo in discesa la partita per i Seagulls che chiudono il primo tempo già 2-0 con i gol di Buonanotte e Welbeck. Nella ripresa autorete di Robinson e doppietta di Adingra, rientrato dalla Coppa d’Africa che l’ha visto protagonista con una super prestazione nella finale vinta. Ora ilè settimo in classifica a 38 punti.

La Premier League è la massima serie del campionato inglese di calcio. La prima edizione della massima serie inglese, all'epoca nota come First Division, si disputò nella stagione 1888-1889. Nel 1992 le 22 squadre affiliate alla First Division decisero di uscire dalla Football League, per ragioni economiche, istituendo l'odierna Premier League. La lega è un membro di European Leagues.

