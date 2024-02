Preghiera a Maria | 18 febbraio L’apparizione della Madonna terrorizza i soldati che scappano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La popolazione di Voltri sconvolta per la guerra invoca ladelle Grazie che non indugia un attimo, prontamente interviene e scaccia gli invasori. Di fronte alla potenza dell’amore anche ipiù valorosi si sciolgono, come è accaduto in queste cittadina genovese molti anni or sono ma il messaggio è molto attuale. Un antico ... L'articolo proviene da La Luce di

Maria , Giuseppe e il Bimbo Gesù appena nato, hanno fatto l'esperienza di emigrare in terra straniera. Non sono indifferenti a chi deve fuggire dalla ...

La Preghiera di Fátima è una preghiera a Gesù recitata dai cattolici. Assieme ad altre quattro Preghiere di Fátima, nacque durante le apparizioni mariane a Fátima, in Portogallo nel 1917. La "preghiera decima", la più nota delle cinque preghiere, viene comunemente aggiunta alla fine di ogni decina del Rosario come pratica devozionale. Due altre preghiere sono associate alle visioni e possono essere classificate tra le Preghiere di Fatima, tuttavia non sono nate a Fatima, ma in Spagna molti anni più tardi. Questo porta il numero di preghiere a sette.

Il vescovo di Como incontra le coppie di futuri sposi: 'Testimoniare la gioia della vocazione al matrimonio': Un confronto organizzato all'Istituto Santa Maria Assunta di Villa Guardia, a Maccio. Le coppie ... ascolto, preghiera, fraternità. "Finalmente torniamo a incontrarci in presenza " ha sottolineato il ...

Diocesi: Acireale, Caltagirone e Catania, martedì inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale etneo: Genuardi" di Santa Maria Ammalati (Acireale), in via Provinciale per Santa Maria Ammalati 243, l'... La cerimonia di inaugurazione prenderà il via alle ore 16.00 con la preghiera dell'ora media e il ...

Unitalsi: la "Peregrinatio Mariae" fa tappa da stasera a Potenza. Domani in cattedrale messa presieduta da mons. Ligorio: ...12 sono previste l'accoglienza e la celebrazione eucaristica presso la chiesa madre di Santa Maria ...che con la celebrazione eucaristica di domani in cattedrale "daremo inizio all'anno della preghiera ...