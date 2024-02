Precipita dal monte Due Mani sotto gli occhi dell’amico | muore un ragazzo di 26 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Undi 26è morto dopo esserto per alcuni metri mentre si trovava sulDue, a un'altezza di 1.666 tra Morterone e Ballabio.

Il manto erboso di un terrapieno potrebbe aver attutito la caduta del 14enne da un'altezza di circa 10 metri. Non si esclude il gesto volontario per ... (ilgiornale)

Un Operaio è caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando nella zona industriale di Umbertide, in provincia di Perugia. Secondo quanto ... (europa.today)

Ballabio (Lecco), 18 febbraio 2024 – Un escursionista di 26 anni è Precipita to dal monte Due Mani ed è morto . L'incidente è avvenuto stamattina, ... (ilgiorno)

Questa voce è una lista di incidenti aerei adibiti al trasporto pubblico passeggeri e/o merci, raggruppata in base all'anno nel quale l'incidente è avvenuto. Gentile lettore, per una graduatoria degli incidenti più gravi la preghiamo di consultare la lista di incidenti aerei per numero di vittime.

Sinner in finale Atp Rotterdam, diventa numero 3 del mondo: Sinner, testa di serie numero 1 in Olanda, è ad un passo dal 12esimo titolo della carriera. L'... Sul 4 - 4, Griekspoor va in tilt: precipita sotto 0 - 40 e completa l'opera con un doppio fallo che ...

Precipita con parapendio sul monte Ganzaria, in corso il recupero: è ferito: Il recupero è reso complicato dal buio e dall'area impervia, si sta infatti operando con tecniche di derivazione Saf ( Speleo alpino fluviali). L'uomo è vigile e si attende l'arrivo di due squadre ...

Precipita dal terzo piano della scuola: grave studente caduto durante la ricreazione: Gli studenti della classe sono stati immediatamente presi in carico dal servizio di supporto psicologico elisoccorso dell'ospedale regionale coordinato dalla dottoressa Giorgia Cannizzaro. La caduta ...