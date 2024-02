Precipita dal monte Due Mani sotto gli occhi del compagno di risalita | morto escursionista di 26 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ballabio (Lecco), 18 febbraio 2024 – Undi 26to dalDueed è. L'incidente è avvenuto stamattina, poco dopo le 10. La vittima stava salendo verso la cima della montagna, di 1.666 metri di altezza che si trova tra Morterone e Ballabio. Ildiche si trovava con lui lo ha visto cadere nel vuoto senza poter fare nulla per trattenerlo. I soccorsi Immediatamente è scattato l’allarme e dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como con a bordo anche un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, mentre da terra si sono messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco. Quando hanno raggiunto il 26enne non c’era più ...

Il manto erboso di un terrapieno potrebbe aver attutito la caduta del 14enne da un'altezza di circa 10 metri. Non si esclude il gesto volontario per ... (ilgiornale)

Un Operaio è caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando nella zona industriale di Umbertide, in provincia di Perugia. Secondo quanto ... (europa.today)

Questa voce è una lista di incidenti aerei adibiti al trasporto pubblico passeggeri e/o merci, raggruppata in base all'anno nel quale l'incidente è avvenuto. Gentile lettore, per una graduatoria degli incidenti più gravi la preghiamo di consultare la lista di incidenti aerei per numero di vittime.

Sinner in finale Atp Rotterdam, diventa numero 3 del mondo: Sinner, testa di serie numero 1 in Olanda, è ad un passo dal 12esimo titolo della carriera. L'... Sul 4 - 4, Griekspoor va in tilt: precipita sotto 0 - 40 e completa l'opera con un doppio fallo che ...

Precipita con parapendio sul monte Ganzaria, in corso il recupero: è ferito: Il recupero è reso complicato dal buio e dall'area impervia, si sta infatti operando con tecniche di derivazione Saf ( Speleo alpino fluviali). L'uomo è vigile e si attende l'arrivo di due squadre ...

Precipita dal terzo piano della scuola: grave studente caduto durante la ricreazione: Gli studenti della classe sono stati immediatamente presi in carico dal servizio di supporto psicologico elisoccorso dell'ospedale regionale coordinato dalla dottoressa Giorgia Cannizzaro. La caduta ...