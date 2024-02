Potenziata la videosorveglianza Pronte altre quaranta telecamere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Claudio Roselli Partiranno entro questa prima metà del 2024 i lavori di installazione delle 40 nuovedia . Come noto, grazie a un bando del Ministero dell’Interno e a un investimento dell’amministrazione di oltre 40mila euro, il Comune ha deciso di potenziare la rete della prevenzione, anche a seguito dei fatti che si sono verificati in città. A seconda dell’ubicazione, lesaranno quelle di contesto nel centro storico e quelle con lettura targhe all’esterno. In quest’ultimo caso, vi è una certezza di partenza: i due svincoli della E45, quello nord e quello sud , saranno presidiati sia in entrata che in uscita. "Sugli altri luoghi ci stiamo ancora studiando – dice l’assessore biturgense alla sicurezza, Alessandro Rivi – perché dobbiamo individuare punti strategici e raggiunti dalla fibra ...