Posticipo Serie A | Monza-Milan 4-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 22.55 Ilmanca il sorpasso alla Juve. Brianzoli intraprendenti, la zuccata di Djuric scheggia il legno.Finale di frazione da incubo per il. Al 45' ingenuo fallo di Thiaw su Mota, Pessina trasforma il rigore. Al 6' di recupero Colpani apre per Mota che confeziona una perla sul secondo palo.Jovic espulso (53') per una manata a Izzo, ilnon si arrende. Giroud in spaccata sul cross di Pulisic (64') accorcia. Finale folle. Pulisic (88') s'infila in area a pareggia.Ma al 90' Bondo trova il nuovo vantaggio. Chide Colombo (95').