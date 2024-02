Poste Italiane | la Cisl Slp Catania | lancia l’allarme privatizzazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Forte preoccupazione dei dipendenti di, in merito alla decisione del consiglio dei ministri, del provvedimento che regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal ministero dell’Economia e delle finanze di. La Slpdi, che rappresenta, nel settore postale, il 75% dei dipendenti, si fa interprete delle preoccupazioni della categoria, annunciando la ferma opposizione alla decisione del governo, di privatizzare altre quote dell’azienda, anche se ufficialmente non si sa in che termini e percentuali. Ovviamente se il controllo pubblico, ad oggi detenuto dal 35% dal mef e 30% dalla cassa depositi e prestiti, controllata dallo stato, dovesse perdere la maggioranza, sarebbe nel breve tempo un salasso per i servizi, ...

Poste Italiane SpA (in sigla P.T.), originariamente nota come Ente Poste Italiane (EPI), derivava dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, convertita in società per azioni nel 1998.

Consiglio comunale, approvato ordine del giorno contro la privatizzazione di Poste italiane: Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza dei presenti l'ordine del giorno contro la privatizzazione di Poste Italiane. Lo annuncia il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso sottolineando come l'approvazione sia avvenuta su sua iniziativa. 'La privatizzazione - ha detto - potrebbe portare a una ...

Poste: Fvg, cercasi aspiranti portalettere: FVG - Aspiranti portalettere fatevi avanti. È in corso, infatti, la ricerca di personale da parte di Poste Italiane a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. I postini in Friuli - Venezia Giulia saranno inseriti con contratto a tempo determinato. Un'ottima occasione per candidarsi ed entrare a fare ...