Portula Biella | si presentano in 30 al concorso per un posto in Comune | tutti bocciati

(Di domenica 18 febbraio 2024) Trenta candidati a unper unda dipendente comunale,e trenta. È accaduto a, in provincia di, dove l’amministrazione del municipio aveva bandito unper unda istruttore amministrativo. Nessuno dei candidati è però riuscito a superare la prova scritta e, quindi, a passare le selezioni per sostenere il colloquio orale. Il contratto prevedeva 30 ore settimanali e il trattamento economico per ilera fissato a quasi 19mila euro di stipendio all’anno, almeno inizialmente, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o da norme contrattuali. Tutta da rifare, quindi, così ildi– per ...

Portula (Pòrtola in piemontese) è un comune italiano di 1 117 abitanti della provincia di Biella in Piemonte.

Trenta candidati al concorso per un posto in un Comune nel Biellese: tutti bocciati: Trenta candidati a un concorso pubblico, e tutti e trenta bocciati. È accaduto a Portula, un comune di 1.200 abitanti in provincia di Biella, dove l'amministrazione comunale aveva bandito un concorso per un posto da istruttore amministrativo, a seguito delle dimissioni di una ...

AMSAP, grande festa per il 55° compleanno: E poi "i due eventi consecutivi in cui AMSAP ha operato in collaborazione con ASI Solidale: la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca ASI di Biella e il raduno Portula & Motori, tornato in scena dopo ...

Bruciano residui vegetali ma non si può: multa da 600 euro per due uomini: È successo in alta Valsessera, nel comune di Portula, dove i due residenti avevano acceso un fuoco all'interno dei loro appezzamenti. In questi casi, la multa è pari a 600 euro, prevista dal decreto ...