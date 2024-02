Pontedera ko a Rimini | seconda sconfitta di fila | finisce 3-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 –consecutiva, quarta nelle ultime sette giornate per il, tornato battuto 3-1 da. Dopo un primo tempo di sofferenza, con Vivoli decisivo in due circostanze, ma chiuso comunque in vantaggio grazie al gran destro di Ianesi (rete numero 7), la squadra di Canzi nella ripresa è crollata sotto i colpi dei padroni di casa. Che nel primo quarto d'ora hanno ribaltato il match con la doppietta di Morra,a segno con un destro dal limite e un rigore (fallo di mano di Angori) e nella fase finale hanno preso il largo con il contropiede vincente di Lamesta. Per ilsono così ben 18 le reti incassate nelle ultime 6 giornate. Prossimo impegno per i granata, venerdì alle 20,45 .al Mannucci contro la vicecapolista Torres. ...