Ponte di via Cadorna Firme contro la chiusura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oltre centoin poche ore, a Crema, per ildi via, del quale si vuole scongiurare laper un anno, senza che vi siano alternative valide per la circolazione in città. E probabilmente sarebbero state molte di più se il banchetto, organizzato da Forza Italia, non avesse esposto la bandiera del partito, ma fosse stato neutrale, così come era invece il foglio delleda firmare. Questo sta a significare come l’argomento sia di strettissima attualità e come le persone abbiano a cuore e siano preoccupate, specie dopo le due serate di presentazione del piano di riparazione delcondi un anno alla circolazione. "È necessario rivedere il piano – ha detto Maria Laura Zanibelli, consigliere comunale di Forza Italia – e attuare i lavori ...