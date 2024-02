Pompeo litiga con la suocera e non apre la busta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 febbraio 2024) Fra le storie più raccontate nella puntata di ieri sera di C’è Posta Per Te c’è sicuramente quella di Tiziana che da un paio di anni non parla più con sua figlia Francesca e suo cognato. Questo per colpa di lui. “La figlia non vuole più avere rapporti con lei, ha bloccato il suo numero e quando la chiama con altri numeri appena riconosce la voce riattacca“, ha raccontato Maria De Filippi. La conduttrice ha poi aggiunto che Francesca esi sono conosciuti proprio grazie a Tiziana e che inizialmente era felice del loro fidanzamento. Fino a quando la giovane coppia non è rimasta coinvolta in un incidente stradale. “Tiziana va in panico, è disperata e chiamaurlandogli ‘cosa hai combinato, se per colpa tua mia figlia si è fatta male io vengo lì e faccio un casino’. Una frase detta in un momento di rabbia“, il racconto ...