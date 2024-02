(Di domenica 18 febbraio 2024) La vittoria va all'austriaca Stephanie Venier ROMA - Stephanie Venier vince ilG sulla Mont Lasceaux di. Il tempo dell'austriaca è di 1'16"52, solo 4 centesimi meglio di un'ottima Federica, che fa registrare ilnumero 65 della carriera, il secondo in due giorni in S

Podio per Brignone e Bassino al Super G di Crans Montana: Anche per la piemontese una parte centrale più lenta rispetto alle prime due e un recupero finale che le ha consegnato il terzo gradino del podio.""Un week - end super - ha detto Bassino - , sono ...

