Più toghe | meno giustizia Tra concorsi da operetta e neo-assunti inadeguati abbiamo perso trent' anni

Mani pulite (nota anche come Tangentopoli) è il nome giornalistico dato a una serie di inchieste giudiziarie, condotte in Italia nella prima metà degli anni novanta da parte di varie procure giudiziarie, in particolare quella di Milano, che rivelarono un sistema fraudolento ovvero corrotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana.