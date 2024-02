Più rispetto ai diritti dei disabili No ai tagli previsti dalla Regione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Piùper idei. Gli Enti del terzo settore della provincia di Sondrio hanno scritto a tutti i sindaci e agli assessori ai Servizi sociali dei Comuni della provincia di Sondrio per chiedere un intervento e garantire ildeidelle persone contà. Sono 6 le organizzazioni delle persone contà in Valle attive su questo fronte, fondazione Gfb, Uildm Sondrio, Dappertutto, Gruppo della Gioia, Orizzonte Cooperativa Sociale e Anffas Sondrio. Insieme continuano la mobilitazione dopo l’approvazione diLombardia del piano per la gestione del Fondo nazionale per la non autosufficienza 2024. "Prevede uno del contributo per l’assistenza domiciliare che, a partire dal 1° giugno ...

Allarme rosso per il caro carburanti. Il prezzo della benzina torna a salire e sfonda il tetto dei 2,5 euro al litro al servito in alcuni ... (laprimapagina)

Il numero di colonnine in Italia cresce in maniera esponenziale: rispetto al 2022 la crescita è del 38%. La media Italia na supera di gran lunga ... (dday)

Il rispetto è un sentimento o un'azione mostrata nei confronti di qualcuno, qualcosa, o una categoria di persone o cose, considerate importanti e da non danneggiare o ferire, oppure tenute in grande considerazione per particolari ragioni. È anche il modo di onorare qualcuno, mostrando atteggiamento di cura, preoccupazione o considerazione per i suoi bisogni o sentimenti, per la sua conservazione e benessere.

Oroscopo settimana dal 18 al 24 febbraio 2024, Venere (amore) + Plutone + Marte, saranno fiamme di passione: Con Marte nel tuo segno, difficilmente potresti essere più potente. PESCI 20 febbraio - 20 marzo Il nostro istinto spesso capisce meglio cosa sta succedendo rispetto al nostro intelletto. Meritano ...

Sanità, chi comanda veramente in Italia (che spesso non è il titolare del Ministero): Così le richieste del ministro alla Salute Orazio Schillaci più volte non sono state accolte, ad ... Difficile proporre riforme o grandi novità quando la spesa sanitaria rispetto al Pil è in discesa. ...

Assofondipensioni lancia l'allarme previdenza: ... negli ultimi dieci anni, da inizio 2014 a fine 2023, tutti i comparti azionari e anche una buona parte dei bilanciati mostrano rendimenti più elevati rispetto al TFR. "La previdenza complementare ...