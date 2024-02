Pistoiese | primo punto dopo la rivoluzione di De Simone | 0-0 a Imola col Mezzolara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Laarresta l’emorragia di sconfitte al “Romeo Galli” di(ove si è giocato per l’indisponibilità del campo Zucchini di Budrio), impattando 0-0 con il, nella ventitreesima giornata del campionato di serie D, girone D.sei stop consecutivi,punticino ma ancora zona-playout per gli arancioni, che salgono a 28 punti in classifica, a -2 dal Prato, vittorioso 3-1 in casa della Sammaurese. Domenica prossima 25 febbraio, dalle 14.30 al “Marcello Melani” di Pistoia, sfida al Forlì terza forza della classe col Corticella a quota 42, in piena lotta per la promozione diretta, a -4 dal Ravenna capolista: come dire, impegno durissimo per non dire proibitivo. Il tecnico Parigi torna alla difesa a quattro con il rientro di Mataloni in ...