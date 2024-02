Pisa | la maledizione Parma continua Nel recupero accade di tutto | ko sfortunato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Punti in scaletta di un’analisi da approfondire: ilperde come all’andata con ilmentre l’arbitro ha in bocca il fischietto; il terzo errore di Nicolas nelle ultime quattro partite costa ancora punti, tuttavia la compagine di Aquilani mostra i progressi fatti nelle ultime settimane. Ora due partite in casa complesse, ma necessarie per dare un vero volto alla stagione. Riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dall’inizio. Anzi, dalla fine. Il cronometro segna il minuto 93 su 94 quando Canestrelli (di testa) centra il bersaglio grosso e gela il Tardini sul 2-2. Risultato giusto al netto di un primo tempo giocato benissimo e di una ripresa comunque discreta in casa della capolista con singoli ‘galattici’ per la categoria. Ilottiene il giusto premio: ha fatto il suo gioco; ha manovrato con coraggio; ha pareggiato due volte ...