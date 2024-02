Pioli e Allegri | parabole opposte tra campo e parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sopra la panca Stefano, sotto la panca Max. Che strano il destino incrociato di questi due allenatori: non più di un mese fa era opposto. Il rossonero sembrava già esonerato e il bianconero già "rinnovato". Ora si parla di permanenza di, magari con tanto di rinnovo del contratto per evitare di iniziare la prossima annata in scadenza, mentre disi comincia a sussurrare un benservito prima della fine dell'accordo in essere. Cosa è cambiato?ha fatto l'allenatore quandoha smesso di farlo. Per allenatore si intende l'uomo che si concentra sulla squadra e trova soluzioni “di”, mettendo in secondo piano tutto il resto. Quandoè tornato al suo amato 4-2-3-1 tutto strappi e folate offensive, ha ritrovato ...