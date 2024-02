Pioggia di assoluzioni per il caso “Valferro”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) BRESCIA Tutti assolti "perché il fatto non sussiste". Così si era concluso lo scorso novembre il processo per Giancarlo, Stefano e Daniel Sanca, Claudio, Davide e Mauro Andreassi e Rudi Tonni, i setti imputati coinvolti nel procedimento a carico delladi Prevalle, l’azienda di rottami dove secondo l’accusa originaria uscivano illecitamente camion di scorie con il metodo “sandwich”, imbottite cioè di veleni e di polveri al Pcb, e inviate contaminate nelle acciaierie. "Le evidenze raccolte dalle telecamere e le intercettazioni telefoniche danno conto sicuramente di un’attività di miscelazione, ma non veicolano con certezza l’illeceità dell’operazione" ha scritto il giudice, Wilma Pagano nelle motivazioni della sentenza. Nemmeno le intercettazioni hanno saputo dare indicazioni univoche. "È risultato evidente dall’istruttoria come nella stessa ipotesi ...