Piogge ridotte ai minimi termini Sorgenti montane in sofferenza

(Di domenica 18 febbraio 2024) Situazione di severità idrica bassa, ma in peggioramento, con evidenti difficoltà nelle, mentre non ci sono problemi per l’approvvigionamento da pozzi nella fascia costiera. Questo il quadro di gennaio riferito alla disponibilità d’acqua nel territorio dell’Aato 3 di Macerata che, almeno per ora, ci dice che possiamo stare tranquilli. Non troppo, però, perché nel frattempo è già peggiorato, a causa dell’assenza di precipitazioni. Il periodico monitoraggio dell’Aato 3, infatti, rileva che nelle aree, proprio nei mesi in cui neve e pioggia la dovrebbero fare da padrone, non solo non c‘è ricarica, ma le portate risultano in diminuzione. Quelle registrate dalla stazione idrometrica di San Severino, sul fiume Potenza, dopo una risalita a novembre, sono nuovamente calate a dicembre. Le principali ...