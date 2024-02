Pietrangeli eguagliato da Sinner | «Sulla terra mi sentivo il numero uno»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

si avvia a scalare il podio del ranking Atp. Con la finale raggiunta al Rotterdam Open, il tennista italiano si è assicurato il terzo posto nella classifica mondiale. Oggi pomeriggio la finale contro De Minaur. Scavalcato Medvedev, davanti adesso rimangano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'unico italiano a raggiungere la terza posizione nel ranking mondiale fu Nicolanel 1959. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato.: «Premio alla continuità dei risultati e, nel caso di, alle scelte e al lavoro degli ultimi anni» Le parole dell'ex tennista alla Gazzetta. Quanto vale per un giocatore il terzo posto? «Tantissimo, allora come oggi. Perché è un premio alla continuità dei risultati e, nel caso di Jannik, alle scelte e al lavoro degli ultimi anni. Salire tante posizioni in classifica ...