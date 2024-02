Piazza Ducale trascurata e rovinata | Si intervenga | lasciando i dehors

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Uno stato di incuria che non può non preoccupare". Piero Marco Pizzi, portavoce dell’associazione civica “Vigevano prima di tutto“, esprime la profonda preoccupazione per lo stato di incuria che interessa l’area die quelle immediatamente adiacenti, a seguito della rimozione deiestivi in legno. L’operazione viene ripetuta annualmente perché nel periodo invernale le piattaforme vengono rimosse e poi riposizionate sul finire dell’inverno. "In particolare vorremmo mettere in evidenza le condizioni del degrado dell’acciottolato di– sottolinea Pizzi – che rappresenta il simbolo storico e culturale della nostra città: la situazione di trascuratezza che è sotto gli occhi di tutti ha messo in primo piano la necessità di interventi mirati e immediati per il ripristino ...

La Piazza Ducale di Vigevano è una vasta piazza in stile rinascimentale. La sua costruzione iniziò nel 1492 per volere di Ludovico il Moro come anticamera del Castello e fu ultimata nel 1494.

