Perché fa così caldo | “Anticiclone di blocco più clima che cambia” Allarme sulla siccità | “Manca l’acqua al Sud e la neve sull’Appennino”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Temperature da primavera inoltrata, una forbice tra 8 e 10 gradi sopra alla media della stagione, che sia al mare o in montagna, con punte di 22 gradi. In pianura qualche punta di “finto” freddo di notte. E’ l’analisi raccolta dall’agenzia Ansa deltologo Claudio Tei, che lavora al Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del Cnr, in giorni in cui il racconto dei giornali è quello di un inverno finito prima ancora di iniziare e coste già riempite di bagnanti soprattutto al Centro-Sud. Ma l’Italia non è sola: la situazione difuori stagione è registrata in tutto il Sud dell’Europa, con una situazione stabile e uniforme che ha fatto registrare in Spagnacosta cantabrica, nel nord del Paese, oltre i 27 gradi con notti tropicali di 3 gradi sopra la media di agosto. Ma anche alte temperature nel sud della ...