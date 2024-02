Perché De Luca deve ricevere delle scuse | Ginevra Bompiani e la bordata contro Meloni

(Di domenica 18 febbraio 2024)non usa giri di parole a Stasera Italia. Nella puntata andata in onda ieri sabato 17 febbraio, la giornalista e opinionista ha parlato dello stra Vincenzo Dee Giorgia. Come è noto il governatore della Campania ha più volte insultato il governo. Qualche giorno fa si è spinto oltre ogni limite possibile e ha messo nel mirino direttamente il premier chiamandola "str...". Dal Pd solo silenzio. Nessuna condanna da parte della sinistra, nessuna parola a riguardo dalla segretaria Elly Schlein. E così laafferma che le, a suo dire, dovrebbe riceverle anche De. "Degli è scappata una parola e poi si è scusato- A questo punto è Deche dovrebbe ...

Ecco lo stile della sinistra: De Luca insulta e il Pd tace. Il governatore in piazza contro l'autonomia sbrocca e dà alla premier della "str***a". ... (liberoquotidiano)

Il "Lavora, stronza!" contro Meloni ha fagocitato l'impegno per una giusta contro l'autonomia differenziata: ecco perché De Luca , ieri, ha ... (fanpage)

Luca Laurenti (Roma, 29 aprile 1963) è un personaggio televisivo, musicista e doppiatore italiano.

Il 'pro - tempore' é finito, terminato....: ... perché Qui ne riportiamo soltanto cinque, i più eclatanti. 1) "La Gente d'Italia" viene ... Un esempio: quando Luca Ventre è stato ucciso nella sua ambasciata, la notizia non l'hanno riportata tutti i ...

Suicidio assistito, l'Emilia va avanti, il Ministero tace, c'è il rischio che le regioni vadano in ordine sparso: È il caso di ricordare che a luglio 2023 l'associazione Luca Coscioni ha depositato le 7.000 firme ... perché sono state sciolte le Camere.

IGN Mixtape #03: GuardGrave, Scissor Seven e le avventure di Shangri - La Frontier: ... ma perché Scrolling Infinito rappresenta una delle guide più documentate, aggiornate e pratiche ... - Luca Rago Track 05: Scissor Seven Scissor Seven è disponibile su Netflix. Shangri - La Frontier ...