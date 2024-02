Perché Dargen D’Amico non sarà a Domenica In dopo l’invito di Mara Venier? Le ipotesi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 18 febbraio 2024)nonoggi ospite diIn. O meglio, non figura nella lista dei protagonisti della puntata in onda nel pomeriggio odierno su Rai1, come da comunicato stampa ufficiale Rai. Come mai? Nella passata puntata l’artista, tra i Big a Sanremo 2024, era stato interrotto dalla conduttrice mentre parlava di un tema importante:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.