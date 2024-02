Per Yeman Crippa record italiano di maratona  

Yeman Crippa non è mai stato in gara per le med agli e agli Europei di cross. Il trentino si era presentato a Bruxelles (Belgio) con l’intento di ... (oasport)

Yemaneberhan Crippa, detto Yeman (Dessiè, 15 ottobre 1996), è un mezzofondista italiano, ex detentore del record europeo dei 5 km e primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 metri piani, della mezza maratona e della maratona.

Record italiano nella maratona di Siviglia per Yeman Crippa: Record italiano in maratona a Siviglia per Yeman Crippa, che chiude una straordinaria gara in rimonta in 2 ore 6 minuti e 5 secondi. Il precedente primato - 2h07'16" - era stato messo a segno da Iliass Aouani a Barcellona, nel marzo 2023. ...

Maratona di Siviglia 2024: Crippa, Faniel e Meucci al via: In gara Yeman Crippa, alla seconda esperienza sulla distanza dopo l'esordio di aprile a Milano con 2h08:57, insieme ad Eyob Faniel, autore nel 2020 del tempo di 2h07:19 che per tre anni è stato ...