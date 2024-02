Per allenarsi a casa è meglio la cyclette | il tapis roulant o l' ellittica?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) La, anchee ilsono l’uno e trino dell’allenamento muscolare e cardiovascolare. Se state pensando da un po’ di comprarvi l’attrezzo cardiofitness definitivo per allenarvi nella quietelinga, ile la classicasono le scelte più indicate. Senza dimenticare il terzo “incomodo”, laelittica, che piano-piano si sta imponendo come valida alternativa nel home fitness training. Ma quale di questi strumenti è il migliore per? Se si deve scegliere per un sistema piuttosto che per un altro, conviene capire cosa èper le nostre esigenze e condizioni fisiche. A toglierci tutti i dubbi ci pensa Angelo ...