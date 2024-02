Pechino riceve oltre 17 | 4 mln visitatori durante vacanza Festa di primavera

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 feb – (Xinhua) –ha ricevuto quasi 17,5 milioni diladelladiappena conclusa, in aumento del 37,4% su base annua, come riferito ieri dall’ufficio municipale per la cultura e il turismo. Il settore turistico della citta’ ha incassato 28,65 miliardi di yuan (circa 4 miliardi di dollari)la, segnando un aumento del 40,6% su base annua, secondo l’ufficio. Laufficiale delladiin Cina quest’anno e’ durata dal 10 al 17 febbraio. Ogni genere di fiere di templi delladisono diventate una delle scelte principali sia per i turisti ...