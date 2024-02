Pavia | precedenza non rispettata | gruppo di ciclisti litiga con l’automobilista e tira pugni sul cofano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Si sono probabilmente spaventati, temendo di venire travolti dall'auto. Ma hanno reagito con violenza, non solo inveendo contro l'automobilista ma anche colpendo conildell'auto. E poi si sono allontanati in sella alle loro biciclette, mentre l'automobilista ha chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti asull'Alzaia, lungo il Naviglio, dove l'automobilista ha riferito l'accaduto, verso le 11 di sabato 17 febbraio. In quel punto la pista ciclo-pedonale s'immette sulla carreggiata e probabilmente l'automobilista non aveva visto i, ma si è comunque fermato evitando l'incidente. Iperò, una volta scampate le conseguenze per l'impatto che non c'è stato, ma accusando l'automobilista di non aver rispettato il loro diritto ...