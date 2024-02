Password | perché non ce ne sbarazzeremo presto

(Di domenica 18 febbraio 2024) Anche se una tecnologia più sicura ed efficiente per rimpiazzarle è già disponibile – le passkey – ci vorrà ancora del tempo prima che diventi il metodo standard per accedere ai nostri account

Una password (in italiano anche detta parola d'accesso, parola d'ordine, chiave d'accesso o codice d'accesso) è, in ambito informatico e crittografico, una sequenza di caratteri alfanumerici e di simboli utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica (sportello bancomat, computer, connessione internet, casella della posta elettronica, reti, programmi, basi dati, ecc.) o per effettuare operazioni di cifratura. Si parla più propriamente di passphrase se la chiave è costituita da una frase o da una sequenza sufficientemente lunga di caratteri (non meno di 20/30).

