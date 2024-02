Passaporti | ottimi risultati agli open day in questura e commissariati

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianoal quintoDay degli Ufficidellajonica. ?Nonostante il notevole afflusso, sin dalle prime ore del pomeriggio, il servizio non ha registrato particolari criticità. ?L’Ufficiodella, con quattro sportelli aperti e con più di dieci poliziotti impegnati, ha rilasciato 76 degli 80previsti. ?Allo stesso modo, neidi Martina Franca, Grotte e Manduria, l’Day ha registrato un moderato afflusso di cittadini, con l’emissione, al termine della giornata, complessivamente di 53.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Il passaporto albanese (albanese: Pasaporta e Shqipërisë) è un documento di viaggio e di identità che viene rilasciato ai cittadini che possiedono la cittadinanza albanese e permette loro di effettuare viaggi all'estero. L'autorità competente per il rilascio è il Ministero degli Interni.

Questura di Taranto e commissariati: rilasciati 129 passaporti in un pomeriggio Nell'open day di venerdì: Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Ottimi risultati al quinto Open Day degli Uffici Passaporti della Questura jonica. Nonostante il notevole afflusso, sin dalle prime ore del pomeriggio, il servizio non ha registrato particolari ...

BASSANO - Studenti in commissariato, aumentano i rilasci di passaporti: ... gestito da personale dell'Ufficio Passaporti con la collaborazione di 10 studenti, che hanno ...ha espresso un sincero ringraziamento ai ragazzi del Lice Brocchi per l'impegno profuso e per gli ottimi ...

Gli italiani sono i viaggiatori più potenti al mondo: E questo grazie ai nostri ottimi rapporti con tutti questi Paesi stranieri, che ci consentono di ... per ragioni geopolitiche, di sicurezza o anche semplicemente economiche non tutti i passaporti sono ...