Partiti | capi e democrazia interna La versione di Saponaro Pri

(Di domenica 18 febbraio 2024) Qualche giorno fa Formiche.net ha pubblicato un interessante articolo di Luigi Tivelli che evidenzia che l’articolo meno attuato della Costituzione è l’articolo 49, secondo cui idovrebbero “concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale”. Nell’articolo si evidenzia giustamente che in quasi tutti iil metodo democratico, la, sostanzialmente non esiste quasi. Credo si tratti di un fenomeno molto grave. Che contribuisce decisamente ad allontanare i cittadini dalla politica, come si evidenzia dalla enorme dimensione assunta dall’astensionismo, giunto anche fino ad oltre il 50 % degli elettori in qualcuna delle ultime tornate elettorali. Mi permetto di segnalare ai lettori che, tra gli altri, c’è invece un partito, il Pri, il più antico dei ...