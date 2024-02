Papa Francesco all' Angelus benedice la protesta dei trattori | tra i fedeli un trattore e una mucca chiamata Ercolina2

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo la fattoria degli animali allestita a via della Conciliazione alcuni mesi fa, nel giorno di Sant'Antonio Abate e benedetta dal cardinale Mauro Gambetti, a san Pietro stamatina sono...

Durante la Quaresima, c’è chi può sbranarci e c’è chi può salvarci. Il Santo Padre ha messo in luce il significato profondo di questo tempo ... (lalucedimaria)

“Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza”. Così Papa Francesco durante l’ Angelus , rivolgendosi alla delegazione di agricoltori ... (tpi)

Papa Francesco, in latino Franciscus PP., in spagnolo Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio (pronuncia italiana /ber'go/; pronuncia spagnola [ße'oljo], [be'oljo]; Buenos Aires, 17 dicembre 1936), è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primo papa proveniente dal continente americano.

Papa Francesco, serve più impegno per tutelare i lavoratori: 'Papa Francesco desidera rinnovare l'appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori'. É scritto nel telegramma che ...

Trattori in Vaticano. Lettera al Papa che saluta i manifestanti: 'Voce ai nostri problemi'. C'è anche la mucca Ercolina: Il saluto di Papa Francesco ai manifestanti in protesta 'Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza': lo ha detto il Papa all'Angelus rivolgendo un pensiero alla manifestazione dei '...

Papa all'Angelus: 'Guerra sempre una sconfitta. Inutile e inconcludente': Città del Vaticano (AsiaNews) - Mente e cuore 'che si dedicano concretamente alla pace'. È questo il dono che Papa Francesco ha invitato quanti in ascolto a desiderare, nell'intervento che ha seguito la recita dell'Angelus di oggi, prima domenica di Quaresima. 'Non dimentichiamo: la guerra sempre è una ...