Papa all' Angelus | saluto gli agricoltori

(Di domenica 18 febbraio 2024) 12.40 "i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza".CosìFrancesco durante l',rivolgendosi alla delegazione dipresenti in Piazza San Pietro. Ilha poi rinnovato l'appello alla pace,ricordando anche la situazione del Sudan e del Mozambico. Cita poi "l'Europa, la Palestina, l'Ucraina.La guerra è sempre una sconfitta. Ovunque si combatte le popolazioni sono sfinite. La guerra è sempre inutile e inconcludente, porta morte e distruzione, mai la soluzione. Preghiamo senza stancarci".

Il papa (formalmente Romano pontefice o Sommo pontefice) è il vescovo di Roma, massima autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica. I suoi trattamenti possono essere Santo Padre, Sua Santità, Vostra Santità o semplicemente Santità.

Agricoltori in piazza San Pietro: 'La benededizione ci aiuterà'. In regalo un piccolo trattore: Oggi, come annunciato, un piccolo presidio, formato da trenta agricoltori, si trova già in piazza San Pietro in Vaticano , per assistere all'Angelus del Papa , come è già successo una settimana fa (...

