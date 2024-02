Paola Perego | il racconto della malattia | «Sono reduce da un cancro E l’ho capito solo dopo l’operazione» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024) «da un, per cui non è stato un momento facile ma adesso le cose stanno andando bene, piano piano mi riprendo».torna in televisione, nel salotto di Verissimo su Canale 5, per raccontare come ha scopertosuae cosa è successo. La conduttrice a gennaio aveva condiviso un post sui social rivelando di essersi sottoposta a «nefrectomia parziale per una neoplasia», ringraziando il medico che l’aveva operata. «Ho fatto il post,con una scritta, non perché ami condividere momenti privatimia vita, ma per ricordare quanto è importante la prevenzione», spiega oggi in tv, «ci tenevo a farlo per questo motivo: se non avessi fatto i controlli, non avrei scoperto di ...