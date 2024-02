Paola Perego e Simona Ventura cantano e si trasformano in Annalisa | il risultato è ‘Sinceramente’ da ridere VIDEO

Recupero lampo per la conduttrice che è finita sotto i ferri solamente poco tempo fa, in studio a Citofonare Rai2! l’ospite è d’eccezione Era stata ... (cityrumors)

Paola Perego (Monza, 17 aprile 1966) è una conduttrice televisiva, imprenditrice ed ex modella italiana.

Grande Fratello, ipotesi stop nella prossima stagione, i fan: 'Un programma rovinato': Il reality game condotto in passato da Paola Perego manca in televisione da diversi anni e un suo ritorno sul piccolo schermo sarebbe un regalo per i fan che da tempo chiedono di rivederlo in onda. ...

Grande Fratello salta a settembre: ci sarà La Talpa al suo posto I rumor: Al momento non è dato saperlo, anche se c'è da dire che in molti hanno già avanzato l'ipotesi del clamoroso ritorno di Paola Perego , visto che domani sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. E se ...

Verissimo, da Mahmood a Jean Paul Gaultier: gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin: Intervista esclusiva a Paola Perego che parlerà per la prima volta in tv del periodo delicato che sta attraversando a causa di un serio problema di salute. E ancora, in studio la storia di Roby ...