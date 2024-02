Pangoccioli fatti in casa | molto meglio di quelli confezionati

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 febbraio 2024) Isono morbidi panini al latte tempestati di pepite di cioccolato. Suvvia, li conosciamo tutte! Già, perché occhieggiano dagli scaffali dei supermercati, tutti scintillanti nelle loro confezioni industriali e i bambini ne vanno matti. I miei, in particolare, me li chiedono sempre! Però a me non piaceconcedere loro questo vizietto perché sono convinta che contengano additivi, coloranti e conservanti poco indicati per un’alimentazione sana. Così, per farli contenti, li preparo con le mie mani! Ne vale assolutamente la pena. Solo che dobbiamo ritagliarci un po’ di tempo e pazientare, perché l’impasto deve lievitare non una, ma due volte! Non perdiamoci in chiacchiere allora, mettiamoci al lavoro e iniziamo!in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...