Pallavolo Casciavola | La PediaTuss vince anche il derby di ritorno col Cascina

(Di domenica 18 febbraio 2024)(Pisa), 18 febbraio 2024 - Dopo quello di andata giocato al Pala Pediatrica, ecco un altroteso, palpitante, giocato punto su punto che alla fine premia di nuovo lache espugnaal termine di un tie break che è stata la sintesi di quanto visto nei quattro set precedenti. Tagliagambe deve rinunciare a Vaccaro, Barsacchi e Marino, tutte in panchina per onor di firma e regala un’altra convocazione al giovane centrale Pergjoni, così lascende in campo con Liuzzo in regia, Raniero opposto, Gori e Ciampalini centrali, Lari e Messina schiacciatrici con Tellini libero. L’avvio è tutto di marca rossoblù, laallunga subito con decisione non lasciando giocare le avversarie. Il 25-14 finale è lo specchio fedele del set. Nel secondo parziale ...

Casciavola (Pisa), 16 febbraio 2024 - tempo di derby in serie C. Sono passate appena due settimana da quello di andata come recupero della terza ... (lanazione)

Giulia Pisani (Pisa, 4 giugno 1992) è una telecronista sportiva, dirigente sportiva ed ex pallavolista italiana, di ruolo centrale.

Tempo di derby per la Pallavolo Casciavola in Serie C: La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. SERIE D. Gioca di anticipo la Katinka Travel che sarà di scena ad Agliana venerdì 16 ...

La Pallavolo Cascina torna da Livorno a mani vuote: L'appuntamento è per sabato 17 febbraio alla 'Galilei' alle 21, quando arriverà la Pallavolo Casciavola per il derby di ritorno. ...

Pallavolo Casciavola: vittoria corsara per la PediaTuss contro Follonica: ...e conquista tre punti pesanti sul campo di Marina di Grosseto dove ha affrontato la Pallavolo ... Non riesce l'impresa alla Katinka Travel Casciavola contro un VBC Calci costruito per il salto di ...