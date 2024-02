Pallanuoto Pronto riscatto della Jesina | 20-12 sul Modena

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) La gara disputata a San Severino per la chiusura del Passetto. Dal prossimo turno, sabato 24 febbraio, si giocherà alle Saline di Senigallia contro Ravenna JESI, 18 febbraio 2024 – Passa lasul ‘neutro di casa’ San Severino contro. 20-12 il risultato finale che riscatta in pieno la sconfitta interna del turno precedente contro la Persicetana. I ragazzi di Mr Vastola si posizionano al secondo posto in classifica, in compagnia del Carpi che però deve recuperare una partita. In porta rientra Nitrati e Rosiglioni fa il suo esordio stagionale. La partita inizia subito nel migliore dei modi nonostante l’assenza di capitan Paolucci e di Mancinelli. I granata nei primi tre minuti sono già avanti per 4-0. Illotta per due tempi, cercando di recuperare lo svantaggio, fino a cedere nel terzo parziale, lasciando ...