Pallamano | Salerno agguanta il primato provvisorio in Serie A1

(Di domenica 18 febbraio 2024) Cambia ancora ildella regular season diA1 2023-2024 dopo un’intensa 16a giornata di incontri. Jomibalza in vetta come da pronostico, il team campano esulta approfittando al meglio del turno di riposo prescritto dal calendario per AC Life Style Erice. Le campionesse d’Italia hanno primeggiato in scioltezza in trasferta contro Lions Sassari (23-34) al termine di un week-end che ha premiato anche Brixen Südtirol, nettamente superiore in un match a senso unico terminato 38 a 27 contro Mezzocorona. La spinta dei propri tifosi ha aiutato Venplast Dossobuono che ha dominato il proprio duello contro Cassano Magnago (24-18). Il team lombardo cede il passo sul campo rivale in un fine settimana che ha visto anche gli acuti da parte di Starmed-TMS Teramo e Cassa Rurale Pontinia, rispettivamente a segno contro Cellini ...