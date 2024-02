Pallamano A2 Femminile La Publiesse Chiaravalle vince il derby contro il Camerano 37-33

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) La squadra di Fradi termina la regular season al primo posto: ora la fase ad orologio per la qualificazione alle Final Six, 18 febbraio 2024 – Con il punteggio finale di 37-33si aggiudica ile chiude la regular season di A2 al primo posto in classifica. Raggiunto questo primo risultato stagionale, lapensa già alla fase a orologio, da cui solo una squadra si qualificherà per le Final 6 di promozione in A1. L’inizio delinizia in parità, con entrambe le squadre intenzionate a dare spettacolo per il pubblico che riempie il palasport di. Sono proprio le padrone di casa le prime a cercare il largo con un 8-5, frutto dei gol di Cuello ...